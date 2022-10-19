Калуга, 19 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в план сева озимых. Аграрии были намерены посеять озимые на площади не менее 60 тыс. га. В настоящее время сев проведен на площади 38 тыс. га, также посеяно 10,6 тыс. га озимого рапса. Об этом 19 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Министерство сельского хозяйства Калужской области Сев озимых культур

«Несмотря на капризы погоды, к началу ноября нам необходимо выполнить план сева озимых. Уверен, что так и будет», — отметил Леонид Громов.

Одновременно в регионе зябь поднята на площади 14,6 тыс. га. Активно ведут работу в этом направлении хозяйства Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Сухиничского и Боровского районов Калужской области.