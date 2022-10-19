Рыбинск, Ярославская область, 19 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области автобус насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

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ДТП произошло 19 октября в 6:10 на дороге «Рыбинск-Углич», недалеко от посёлка Искра Октября.

«Мужчина 1976 года рождения, управляя автобусом «ЛиАЗ», произвел наезд на мужчину, который по предварительной информации передвигался на велосипеде по краю проезжей части», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В результате столкновения 81-летний мужчина скончался.