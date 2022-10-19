Москва, 19 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что популярность пришла к Виктору Цою не из-за его творчества, а лишь благодаря имиджу и перестройке. Об этом 19 октября сообщает сайт Пятого канала.

Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. 1988. СССР Виктор Цой в роли Моро

По словам критика, творчество Цоя было плагиатом на музыку западных групп, а сам рок-музыкант в итоге стал «поющей газетой». «Он ничего вообще не привнес в музыку. Он привнес как герой, как личность», — заявил Соседов.

Он также назвал тексты Цоя примитивными и заявил, что люди «клюнули» на «образ, открытость, естественность» простого человека, который привлекал внимание на фоне артистов эстрады того времени. «Новые герои — новое мышление. Это всё благодаря перестройке», — подытожил Соседов.

Ранее Сергей Соседов высказался по поводу популярности творчества певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Он заявил, что исполнитель стал популярным из-за того, что вкладывает в песни смысл и душу, а также потому, что людям надоела «всякая муть».