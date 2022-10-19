Ярославль, , 12:56 — REGNUM В Ярославле компанию, которая сорвала ремонт в рамках программы «Наши дворы», хотят внести в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом на заседании муниципалитета 19 октября рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт дороги

Городские власти уже расторгли контракт с питерским ООО «Стан».

«Было расторжение в одностороннем порядке со всеми вытекающими: и штрафными санкциями, и взысканием денежных средств с банковских гарантий. Мы направили в федеральную службу информацию для включения данной компании в реестр недобросовестных поставщиков услуг», — в ходе заседания муниципалитета Ярославля рассказал Ярослав Овчаров.

Всего у «Стана» было 26 объектов на сумму более 140 млн рублей — это крупнейший подрядчик по ремонту дворов в этом году. Компания смогла полностью выполнить работы лишь в 3 дворах. Остальные объекты передали другому подрядчику — «Ярдормост». Сейчас, по словам Овчарова, они находятся в стадии завершения. Планируется, что работы будут окончены к 1 ноября.

Всего по программам «Решаем вместе!» и «Наши дворы» в Ярославле в этом году делают 240 объектов, степень общей готовности составляет 87%.

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