Ростов-на-Дону, 19 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полицейские ликвидировали вооруженного преступника, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По предварительной версии случившегося, днём 18 октября мужчина, находясь в помещении овощного ларька, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в индивидуального предпринимателя и сбежал с места происшествия. Бизнесмен скончался.

Оперативно была установлена личность злоумышленника и его местонахождение.

Вооружённый мужчина отказался выполнять требование правоохранителей и открыл огонь по стражам порядка, в результате чего лейтенант полиции был ранен в руку, капитану полиции пуля попала в бронежилет. Ответным огнём нападавший был ликвидирован. С места происшествия изъят незарегистрированный самодельный пистолет.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.