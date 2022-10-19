Тюмень, 19 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён подросток за убийство мужчины и попытку убийства женщины. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Убийство

Из материалов дела следует, что ночью 14 июня 2022 года 17-летний Владимир Б. был в гостях у своих знакомых. Вместе распивали алкоголь. Когда хозяйка дома ушла спать, между её супругом и Владимиром вспыхнула ссора. Подсудимый взял со стола кухонный нож и нанёс несколько ударов в шею знакомого. Тот скончался на месте.

На шум прибежала женщина. Владимир Б. избил её, контузил, взял вилку из руки убитого мужчины и несколько раз ткнул ей в шею, затем добавил ударами ножом. Когда женщина потеряла сознание, Владимир Б. считая, что убил и её, скрылся с места преступления. Затем сжёг в печи свою окровавленную одежду и выбросил в реку вилку, нож и посуду из которой употреблял спиртное.

Однако женщина выжила. Согласно заключению эксперта, на трупе мужчины обнаружено не менее 80 колото-резанных ран, из них 64 обнаружены на шее. У потерпевшей зафиксировано 20 колото-резанных ран, из них 17 — на поверхности шеи. Кроме того, у неё врачи диагностировали закрытый перелом левой скуловой кости, закрытый перелом костей носа и другие ранения.

В судебном заседании Владимир Б. заявил, что не хотел убивать знакомых. Он приговорён к девяти годам и девяти месяцам с отбытием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Суд взыскал с него в пользу близкого родственника потерпевшего материальный ущерб в размере 23 740 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей.