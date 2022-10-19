Москва, 19 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Факт получения взятки в размере 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики установило МВД России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Mvd.ru Владимир Колокольцев

«В ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики», — сказал Колокольцев.

Кроме того, по словам главы МВД, более восьми тысяч преступлений о хищении бюджетных средств на сумму 16 млрд рублей выявлено полицией с начала 2022 года. Приняты меры по возмещению на сумму порядка 15 млрд рублей.

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