Рабат, 19 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Правительство Марокко провело специальное заседание, под председательством короля Мухаммеда VI. Об этом 19 октября сообщает официальное информационное агентство MAP.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По данным журналистов, в ходе заседания, которое состоялось 19 октября, правительство проголосовало за формирование проекта бюджета Марокко на 2023 год.

В ходе заседания министр экономики и финансов Марокко Надия Фаттах Аль-Алави отметила, что проект нового бюджета основан на прогнозах, определяющих темпы роста уровня инфляции на 2−4% и дефицит бюджета в пределах 4,5% от валового внутреннего продукта.

По словам министра, правительство в 2023 году планирует сосредоточиться на четырёх направлениях: социальной программе, возрождении национальной экономики, проведении административной реформы и реформировании системы налогообложения.