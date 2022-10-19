Сеул, 19 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) должен следовать своим принципам и не наказывать спортсменов из‑за внешних факторов. Об этом 19 октября заявила представительница Национального олимпийского комитета (НОК) Панамы Дамарис Янг.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

«Моё замечание касается только одного: давайте найдём путь. Я верю, что спортсмены не должны быть теми, кого наказывают или кто будет отвечать за последствия ситуаций, с которыми мы столкнулись сегодня», — сказала Янг на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.

По её словам, спорт — это не только мир, но и надежда на преодоление трудных социальных ситуаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва заявил, что с российских и белорусских спортсменов нужно снять все санкции и допустить к международным соревнованиям.

До этого президент МОК Томас Бах заявил, что сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.