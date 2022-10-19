Красноярск, 19 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Социальные работники оказывают всестороннюю помощь семьям мобилизованных в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в краевом министерстве социальной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Уточняется, что жёнам и родителям мобилизованных помогают в решении повседневных, бытовых вопросов «с учётом сложившейся жизненной ситуации».

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, для оказания помощи подключены все ресурсы. Во всех комплексных центрах соцобслуживания населения организована работа по сбору информации о проблемах, возникающих у семей мобилизованных, и о способах их скорейшего решения.

В министерстве подчеркнули, что пожилым родителям мобилизованных предоставляется бесплатное соцобслуживание. Кто-то нуждается в ремонте жилого помещения, электропроводки или печи, в подвозке воды, угля или дров и так далее. Нескольких детей и престарелых родителей мобилизованных доставили в Красноярск на транспорте социальных центров для прохождения медицинского обследования.

Если ситуация не относится к сфере деятельности социальной защиты, привлекаются специалисты профильных ведомств, уточнили в министерстве.

Нуждающимся в помощи семьям мобилизованных предлагают обращаться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Красноярского края пообещали, что каждому мобилизованному из региона будет выплачено по 100 тысяч рублей. Семьям мобилизованных будет оказываться необходимая помощь.