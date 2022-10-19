Ростов-на-Дону, 19 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Освященное знамя с изображением лика Христа и иконы Архистратига Михаила атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков вручил казакам сводной бригады «Дон». Церемония состоялась в Новочеркасске (Ростовская область). Знамя освящено в стенах Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе войска Донского 19 октября.

don-kazak.ru Казаки бригады «Дон» обрели боевое знамя

К добровольцам обратился походный атаман бригады «Дон» Николай Дьяконов, принявший боевое знамя. Он подчеркнул, что очередная группа добровольцев прошла боевое слаживание на полигонах Южного военного округа и готова встать на защиту Отечества, отправившись в зону СВО.

Молебен по освящению знамени, на благословение казаков и воинских оружий провел войсковой священник протоиерей Георгий Сморкалов. Войсковой атаман Сергей Бодряков пожелал казакам-добровольцам мужества и стойкости, возвращения домой с победой.