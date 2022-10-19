Елабужский район, Татарстан, 19 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии в особую экономическую зону «Алабуга» из КНР прибыл первый поезд китайской компании SWIFT, которая в последнее время активно интересуется российским рынком. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Alabuga.ru В Татарии налаживают железнодорожное сообщение с Китаем

Компания представляет собой сервис по экспедированию грузов с территории Китая. Ее представители предложили сделать на территории ОЭЗ «Алабуга» домашний терминал с грузами логистической компании.

«Нам поступило предложение, чтобы разместить в «Алабуге» домашний терминал компании SWIFT. В целях наращивания объема экспорта в контейнерах мы заинтересованы в работе с экспортерами, которые хотели бы контейнеризировать груз, но не имеют для этого возможности. Все условия для этой работы имеются в достаточных объемах на площадях «Алабуги» — это открытые площадки и крытые помещения в достаточных объемах. Мощности терминала позволяют длительно хранить контейнеры в целях загрузки экспортного груза», — уточнил заместителя генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимур Мингазов.

Ожидается, что ежедневно терминал на территории ОЭЗ будет принимать по одному поезду из Китая.

Ранее ИА REGNUM передавало, 6 сентября в Татарию из Владивостокского морского торгового порта отправился первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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