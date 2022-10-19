Новосибирск, 19 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Позиция властей и крупного бизнеса зоны Евросоюза ещё раз подтверждает глубокую взаимозависимость экономик в рамках существующей модели миропорядка. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что Евросоюз не готов жертвовать импортом российских алмазов, урана и перевозкой нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«И даже разрыв прежних устоявшихся связей и логистических «цепочек» не устраняет зависимости самых развитых экономик от стратегического сырья и привычных каналов его получения. Подобная сохраняющаяся зависимость делает экономическую изоляцию России в современных условиях практически невозможной», — уточнил Бирюков.

Отметим, что ранее американская газета New York Times сообщила, что Евросоюз разрывает экономические связи с Россией, но некоторые европейские страны хотят защитить отрасли. СМИ уточняет, что Бельгия старается оберегать торговлю российскими алмазами, Греция до сих пор перевозит нефть из России, Франция — импортирует российский уран.