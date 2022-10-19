Екатеринбург, 19 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открылся первый на Урале арендный дом. Об этом сообщили журналистам в уральском полпредстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Проект был реализован Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ. РФ. Заселение уже началось. В доме находится 300 квартир. В арендном фонде значатся как небольшие студии, так и четырёхкомнатные квартиры площадью более 100 кв метров.

Всего в портфеле Единого института развития значится 16 проектов в семи регионах. Два из них — в Уральском федеральном округе (в Екатеринбурге и Тобольске).