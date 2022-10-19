Сингапур, 19 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. По словам главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса, который находится с визитов в Сингапуре, Китай якобы является реальной угрозой» в сфере кибербезопасности, как для Соединённых Штатов, так и для азиатских стран. Он заявил об этом 18 октября в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Вредоносная активность со стороны КНР — это реальная и непосредственная угроза не только для США, но и для других стран, и именно поэтому я преодолел такое расстояние», — сказал он.

Также Майоркас назвал Китай «очень и очень агрессивным» в вопросе продажи китайских телекоммуникационных технологий в мире и добавил, что Вашингтон считает необходимым рассказывать обо всём этом своим союзникам и партнёрам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ответ на замечания госсекретаря США Энтони Блинкена, связанные с Тайванем, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что мирное воссоединение остаётся первым выбором Коммунистической партии Китая и китайского правительства для решения тайваньского вопроса, в то время как США неоднократно нарушали свое обязательство признать принцип, согласно которому в мире есть только один Китай, и остров Тайвань является частью Китая