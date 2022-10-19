Ереван, , 17:57 — REGNUM Если Россия не будет активно и решительно действовать в Закавказье, то её вытеснят из региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Безусловно, можно считать, что Россию решительно вытесняют из процесса урегулирования. Как я уже говорил, это является основной задачей и Запада, и Никола Пашиняна. На последней встрече в Астане мы услышали от Пашиняна все те слова, которые Россия и её руководство хотели бы услышать от него. Но стратегия Пашиняна — говорить всегда то, что от него хотят услышать, а на деле он поступает совсем по-другому. В ближайшее время в Армении могут обвинить Россию в бездействии, могут вообще обвинить в том, что она действует заодно с турками, жертвуя интересами армян. Хотя сделку с турками как раз устраивает армянская власть. Ситуация для России в Армении является крайне тяжёлой. И без решительных и очень активных действий обойтись будет практически невозможно, потому что Пашинян подпишет, а потом Россию кинет, и дальше лишь силовым путём можно что-то будет менять. Запад сейчас действует очень быстро, и сумеет ли среагировать Россия — это очень важный вопрос для всех нас. И мы надеемся, что это всё-таки произойдёт», — сказал эксперт.

Напомним, что между Европейским союзом и Арменией было достигнуто соглашение о размещении на границе с Азербайджаном Гражданской миссии ЕС.