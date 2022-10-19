Москва, 19 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. МВД закрывает въезд в Россию десяткам тысячам мигрантов, в том числе за наркотики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Archive.government.ru Владимир Колокольцев

«Десяткам тысячам гражданам закрываем въезд за наркотики. Но кроме МВД есть еще 16 ведомств, которые заинтересованы в труде мигрантов», — сказал Колокольцев.

В этой связи министерство выступает инициативой, чтобы соответствующие проверки юрлиц, которые привлекают мигрантов, «относились не к проверкам в качестве государственного контроля и надзора, а в качестве правоохранительного контроля и надзора».

Колокольцев также сообщил о 80% прироста доли преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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