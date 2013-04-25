Сеул, 19 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Суверенный фонд Южной Кореи зафиксировал убытки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой заявление главы Корейской инвестиционной корпорации (KIC).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, с января по август 2022 года размер убытков составит $28,4 млрд.

Известно, что сокращение прибыли фонда связано с падением мировых рынков акций и облигаций из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в крупных странах и вероятным глобальным экономическим спадом.

Быстрое падение южнокорейской воны по отношению к доллару также привело к снижению стоимости зарубежных активов.

Известно, что с момента запуска фонда совокупная прибыль составила $59,5 млрд. В настоящее время активы фонда оцениваются в $117,1 млрд.