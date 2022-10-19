Москва, 19 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Никакие налоговые отчисления не могут компенсировать вред, который наносят людям вейпы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Government.ru Владимир Колокольцев

«Я высказал предложение, что все это производство вот этих вейпов, всех курительных смесей и так далее, убрать далеко и надолго за пределы Российской Федерации», — сказал министр.

Колокольцев подчеркнул, что эти устройства не дают ничего кроме вреда здоровью. Эту реплику депутаты Госдумы поддержали аплодисментами.

«Ни одни налоговые отчисления не в состоянии компенсировать реальный вред нашему народу. Я по-прежнему стою на этой позиции и уверен в том, что рано или поздно мои коллеги по правительству, от кого зависит это решение, придут к решению убрать их далеко и надолго», — отметил глава МВД России.