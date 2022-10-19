Чебоксары, 19 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В столице Чувашии дети мобилизованных в Вооружённые силы России будут бесплатно питаться в школах и посещать детские сады. Соответствующие постановления подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В чувашской столице приняты дополнительные меры по поддержке семей чебоксарцев, мобилизованных в Вооружённые силы России. Речь идёт о поддержке призывников, у которых дома остались дети.

«Во-первых, город гарантирует их детям бесплатное посещение детских садов. Родительская плата с этих семей взиматься не будет. Во-вторых, дети мобилизованных военнослужащих будут обеспечены бесплатным питанием в школах», — написал Денис Спирин в телеграм-канале.

Как следует из постановления, в школах будут бесплатно завтракать и обедать дети добровольцев и призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы России, дети участников батальона связи «Атăл» («Волга), проходящих военную службу, получивших увечья или иное повреждение здоровья, а также дети погибших в СВО военнослужащих. Дети дошкольного возраста данной категории лиц будут бесплатно посещать детские сады.

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Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о мерах поддержки членов семей мобилизованных на военную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике проходит отправка мобилизованных жителей Чувашии. Она должна завершиться в течение недели.