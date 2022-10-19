Синджар, Ирак, 19 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Беспилотник Bayraktar TB2 военно-воздушных сил (ВВС) Турции атаковал территорию иракской провинции Нейнава на севере страны. Об этом 19 октября сообщает Shafaq.

Maurice Flesier Bayraktar TB2

По данным журналистов, в городе Синджар, населённый представителями этнорелигиозного меньшинства язидов, был атакован автомобиль с боевиками.

Отмечается, что в результате удара была уничтожена легковая машина, двигавшаяся по городскому району аль-Шухада. По последним данным, в машине находились члены Рабочей партии Курдистана (движение признано террористическим на территории Турции).

Все пассажиры машины погибли.