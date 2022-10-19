Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Число вакансий для специалистов в области судостроения в Северо-Западном федеральном округе за последние три месяца возросло на два процентных пункта, с 27% до 29%. Об этом 19 октября сообщили в аналитическом отделе сервиса HeadHunter.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники АО «Адмиралтейские верфи»

Работодатели за отчетный период опубликовали более 1600 вакансий в этой сфере. В рейтинг регионов по спросу на таких специалистов вошли три региона СЗФО. Среди них Санкт-Петербург, который стал и лидером в целом по стране, Ленинградская область (пятое место) и Калининградская область (14 место).

Наиболее востребованными у работодателей являются «белые» воротнички (инженер-конструктор, проектировщик, экономист, закупщики, программист и другие), и «синие» воротнички (токарь, фрезеровщик, шлифовщик, сварщик и другие). Также повысился интерес к найму специалистов по информационной безопасности.

За третий квартал 2022 года в России разместили 5300 вакансий в сфере судостроения. Спрос на таких специалистов в стране за девять месяцев текущего года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.