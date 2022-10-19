Великий Новгород, 19 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Новгородской области пожилой мужчина выстрелил из ружья в компанию молодых ребят и ранил девушку и юношу из-за того, что они громко слушали музыку, сообщили 19 октября в пресс-службе СУ СК России по Новгородской области.

пресс-служба СУ СК по Новгородской области Ружье и патроны

Инцидент произошел ночью 18 октября в деревне Ращеп Новгородского района. 73-летний местный житель выстрелил из ружья в сторону автомобиля, в котором сидела компания и слушала музыку. В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в ведомстве.