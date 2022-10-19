Херсон, , 11:52 — REGNUM Более пяти тысяч человек выехали из Херсона за последние два дня, об этом сообщил 19 октября врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что с 19 октября начинается организованный выезд врачей, учителей, прочих сотрудников бюджетной сферы.

В настоящее время в Херсоне принимают меры для увеличения пропускной способности паромных переправ для перемещения жителей на другой берег Днепра, приводит слова Сальдо ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября власти Херсонской области сообщили о перемещении жителей части региона на другой берег Днепра либо в другие субъекты Российской Федерации. С 19 октября также принято решение на семь дней закрыть въезд в Херсонскую область для гражданских лиц.