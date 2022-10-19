19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Какой-то нелепый десант у ВСУ: постоянно лезут и постоянно проваливают задачи по захвату Запорожской АЭС. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 12:35 — REGNUM Известие об очередной попытке ВСУ высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС в соцсетях встретили с изрядной долей иронии по поводу необдуманных действий киевских террористов.

«Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов». Советский плакат

«Насмотрятся американских блокбастеров и лезут», — озвалась о действиях киевских вояк Алла Полякова.

«Может, им просто нравится, как мы топим их десантные катера? Уже который раз пытаются…» — заметил Сергей.

«Усердно работают, выполняя приказы США, а у тех одна фобия — развязать ядерную войну. Слава России и её доблестным защитникам!» — подчеркивает Валентина Яковлева.

«Ну что тут сказать… Плавучие катафалки снова корм для рыб привезли…» — соглашается Виталий.

«Откуда у них катера? Аглицкие или американские, небось. Топить к чёртовой бабушке!» — предлагает Р.

«Нациков в плен не брать», — призывает Серей Вакин.

«Заминируйте уже берег. И пусть высаживаются. Еще и подбить их катера», — предлагает Наталья.

«Интересно, на что они рассчитывали? ЗАЭС мы не отдадим никогда!» — отмечает Александр Золов.

«НАТО засыпает Коховское водохранилище своими воинами», — считает Юрий Морозов.

«Ничего у них не получится, пускай даже не пытаются. Каждую диверсионную группу выявляем уже на подходе», — считает Ирина Курумова.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

«Удачи, дорогие наши военные! Удачи вам и терпения! Наше будущее в ваших руках и генерала Суровикина! Мы переживаем за каждого из вас, помогаем, чем можем!», — напутствовала Ирина Воронина.

«Господи, да когда ж эти хохлы угомонятся?! Неужели ж им до сих пор непонятно, что их страна — банкрот, полигон для борьбы коллективного Запада и России?! Пока им «непонятно», что они лишь пушечное мясо для Запада, — гибнут люди. Когда до них дойдёт, что это будет продолжаться до тех пор, пока не свергнут киевский режим во главе с Зелей и Ко? Или они всерьёз рассчитывают на проигрыш страны, которая занимает 1/7 часть суши, у которой в недрах вся таблица Менделеева, да ещё и у которой ядерка?» — поделилась мнением Елена Б.

«Вперед, ребята! Сметем нацистских варваров» — напутствует Денис Ветров.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бандеровские боевики предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию, 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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