Джакарта, 19 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Управляющий Банком Индонезии Перри Варджио ожидает, что рост экономики страны достигнет 5,2% в 2022 году при поддержке экспорта и внутреннего потребления, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Между тем, в 2023 году Банк Индонезии ожидает, что экономический рост достигнет 4,6-5,3%.

«Таким образом, наш экономический рост выше, чем в мире, даже выше, чем в других развивающихся странах. Конечно, мы должны поощрять экспорт, переработку и укреплять народную экономику», — заявил управляющий Банком Индонезии.

Ожидается, что экономический рост в 2022 году достигнет 5,2%, поскольку Индонезии удалось сохранить покупательную способность населения, на долю которого приходится более 50% валового внутреннего продукта (ВВП), в частности, за счет поддержания инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило снести стадион в Маланге после трагедии, унесшей жизни 133 человек.

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