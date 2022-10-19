Кишинёв, 19 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Молдавии суд 18 октября освободил из-под домашнего ареста депутата парламента республики, одного из лидеров оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Об этом сообщает пресс-служба партии.

partidulsor. md Марина Таубер

Сообщается, что вместо ареста Таубер назначили судебный контроль. Она после заседания суда заявила, что разгром палаточного города протестующих в Кишинёве свидетельствует «об истерии режима» и президента Молдавии Майи Санду.

«У нас есть информация, что даже посольство США не поддерживает её (Санду) как раньше, что некоторые организации, финансируемые США, даже критикуют её, потому что то, что она сделала с палатками людей, с правом людей выражать свое мнение, было унизительным по отношению к народу», — сказала Таубер.

Она назвала режим, установившийся в Молдавии, «диктатурой». По мнению депутата душевное состояние Санду нужно проверить у психиатров. Таубер повторила, что считает необходимым провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы.

Напомним, «Шор» с лета проводит наиболее многочисленные протестные акции в Кишинёве. В июле было заведено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Правоохранители провели около 100 обысков у членов партии. Таубер тогда поместили в СИЗО и под домашний арест сентябре.