Благовещенск, 19 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вторая ветка Байкало-Амурской магистрали и международный железнодорожный мост между населёнными пунктами Мохэ (Китай) и Джалинда (Амурская область) станут стимулами для развития расположенных рядом с ними территорий. Уверенность в этом выразил в своём телеграм-канале глава Приамурья Василий Орлов, комментируя совещание под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина, посвящённое развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

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«Этой теме сейчас уделяют пристальное внимание. По поручению президента Владимира Владимировича Путина у нас строится вторая ветка БАМа. Она даст хороший стимул для развития притрассовых поселков и всех северных территорий области», — написал губернатор.

Он также считает, что нужно строить мост Мохэ — Джалинда и создавать рядом с ним транспортно-логистическую инфраструктуру. Это даст хороший социально-экономический эффект, уверен Василий Орлов. Он подчеркнул, что понимание, откуда брать деньги на эти цели и кто будет пользоваться этой дорогой, уже есть.

«У нас создана рабочая группа по данному проекту, куда входят все заинтересованные стороны. Мы также в диалоге с нашими китайскими коллегами по этой теме», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, мостовой переход через реку Амур между населёнными пунктами Мохэ (Китай) и Джалинда (Амурская область) позволит ощутимо разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также сократить расстояние доставки грузов более, чем на 2000 км.