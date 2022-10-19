Самара, 19 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Крупнокалиберные артиллерийские снаряды уничтожили в Самарской области. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

mchs.gov.ru Снаряды

Сообщается, что сотрудники Росгвардии получили информацию об обнаружении в лесополосе в районе поселка Лесной на территории Борского района подозрительных предметов, похожих на снаряды.

Отмечается, что на место происшествия оперативно выехала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники идентифицировали предметы как артиллерийские снаряды калибром 152 мм.

Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии, пояснили в пресс-службе.

«Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты Росгвардии уничтожили снаряды на месте их обнаружения», — сообщает пресс-служба.