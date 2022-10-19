Владикавказ, , 11:49 — REGNUM В Северной Осетии отменено действие режима повышенной готовности, введенного из-за ситуации в пункте пропуска «Верхний Ларс», возникшей на фоне мобилизации. Глава РСО-Алании Сергей Меняйло 18 октября подписал указ о снятии режима.

Верхний Ларс © Sputnik

Напомним, введение режима повышенной готовности 28 сентября 2022 года было обусловлено большим скоплением автомашин на территории Северной Осетии, в которых желающие покинуть Россию пытались пересечь границу в пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс».

Их количество исчислялось десятками тысяч. В республике едва не произошел гуманитарный коллапс. Властям региона пришлось применить жесткие меры, ограничив въезд в Северную Осетию лишь автомобилям, зарегистрированным в самой республике, а также Южной Осетии и Грузии.

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