Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону с 1 ноября резко вырастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах — более чем на 20%. Это следует из постановления за подписью главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко.

Трамвай на мосту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно документу, экономически обоснованным тарифом является сумма в 41,58 рубля за одну поездку в троллейбусе и 46,69 рубля в трамвае. Однако власти установили стоимость проезда в городском электротранспорте в 28 рублей. Скидок при оплате картой не предусмотрено.

Сегодня проезд в трамваях и троллейбусах стоит 23 рубля.