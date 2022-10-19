Москва, , 11:46 — REGNUM В Совфеде обратили внимание на подорожание бронежилетов до 135 тыс. рублей за штуку, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сенатор Людмила Нарусова обратила внимание на рост цен на бронежилеты пятой степени защиты для мобилизованных. Рост цен составил 20 раз — с 7 тыс. рублей в январе 2022 года до 135 тыс. рублей на настоящее время.

«Я думаю, что и наш комитет по обороне должен какие-то меры предпринять, чтобы исключить эту недопустимую ситуацию», — заявила Нарусова.

В ходе дискуссии на заседании палаты парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко согласилась, что такая проблема есть.

«Давайте мы дадим поручение комитету по обороне и безопасности разобраться, мониторить и соответствующе действовать», — предложила она.

Со своей стороны сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что по итогам обсуждения проблемы с ФАС было сказано, что ведомство этот вопрос не решает. Проблему решить могло бы постановление правительства, оно уже готовится, заверила Ковитиди.

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