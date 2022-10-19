Донецк, , 11:45 — REGNUM Киевские нацисты обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского район Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:49 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять ракет сбили в районе Херсона утром 19 октября средства противовоздушной обороны.