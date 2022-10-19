* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Сторонники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Twitter используют хештег «Федаян», восхваляя боевиков, совершивших теракты смертников в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Sntat.ru Террорист

Они поделились фотографиями этих боевиков и видео их атак. Некоторые из этих кровавых нападений привели к большим жертвам среди гражданского населения.

Сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали не менее 60 000 хештегов на аккаунтах с псевдонимами, которые предпочитают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эти пользователи говорят, что «победа» радикалов связана с «принесением в жертву» этих террористов-смертников, которые были осуждены правительством и международными властями как теракты из-за жертв среди гражданского населения.

Заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани в Twitter назвал террористов-смертников «мучениками ислама», которые, по его словам, сыграли роль в победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и разгроме американских войск.

Это сообщение заместителя пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно увидеть в твитах пользователей радикалов.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид в январе этого года сообщил, что в министерстве обороны будет создано подразделение смертников для участия в спецоперациях.

Сторонники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видео терактов смертников, на которых показаны только нападения на военные городки и базы. Они не упомянули о нападениях смертников на гражданские объекты, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Одним из таких кровавых нападений стал взрыв в районе Вазир Акбар Хан в Кабуле в месяц Рамадан 2016 года, в результате которого погибло более 90 человек и 463 получили ранения. В то время управление национальной безопасности обвинило «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в причастности к этой атаке.