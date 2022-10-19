Херсон, , 11:44 — REGNUM Въезд на территорию Херсонской области для гражданских лиц закрывается на семь дней, об этом сообщил 19 октября глава администрации региона Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Въезд в Херсонскую область в течение недели будет разрешен только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний, приводит слова Сальдо ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в Херсонской области началось организованное перемещение жителей с правого берега Днепра на левый. Всего планируется вывезти около 50-60 тысяч человек.