Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области с 10 по 16 октября превысила эпидпорог более чем на 11%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском Роспотребнадзоре.

Повышенная температура Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, на 41-й неделе 2022 года на Дону зарегистрировано более 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидпорога на 11,2%. При этом показатель заболеваемости был на уровне предшествующей недели.

В рамках предсезонной прививочной кампании прививку против гриппа получили 967 тыс. человек или 23,1% от численности населения.