Ростов-на-Дону, 19 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области с 10 по 16 октября превысила эпидпорог более чем на 11%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском Роспотребнадзоре.

Дарья Драй ИА REGNUM Повышенная температура

Так, на 41-й неделе 2022 года на Дону зарегистрировано более 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидпорога на 11,2%. При этом показатель заболеваемости был на уровне предшествующей недели.

В рамках предсезонной прививочной кампании прививку против гриппа получили 967 тыс. человек или 23,1% от численности населения.