Херсон, , 11:43 — REGNUM На семь дней закрывается въезд гражданских лиц на территорию Херсонской области. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо Василий Иванов © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит ТАСС, въезд на территорию республики будет разрешён только по пропускам комендатуры, их будут выдавать сотрудникам компаний, которые занимаются снабжением.

Также в регионе ведётся работа по увеличению пропускной способности переправ, которые перевозят жителей на более безопасный левый берег Днепра.