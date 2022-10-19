Всеволожск, Ленинградская область, 19 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Врачи Всеволожской больницы Ленинградской области спасли жизнь девятилетнего мальчика, которого в шею ножом тяжело ранил родной отец, сообщил 19 октября ИА REGNUM источник в медицинских кругах.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Операционная

«Операция прошла успешно, состояние ребенка удалось стабилизировать. Теперь его жизни ничего не угрожает», — сообщил источник.

Напомним, ЧП произошло утром 19 октября в квартире одного из многоквартирных домов на улице Столичной в городе Кудрово. 39-летний пьяный мужчина тяжело ранил ножом в шею своего сына и угрожал убить ребенка.

Сотрудники полиции смоли уговорить злоумышленника отпустить ребенка, после чего задержали мужчину. Ребенок в тяжелом состоянии с ранением в шею был передан врачам, его госпитализировали во Всеволожскую больницу.

Добавим, что факту покушения на жизнь школьника следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).