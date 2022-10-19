Хабаровск, , 11:46 — REGNUM ООО «Буреинский каменный карьер» получило банкротный иск от Сбербанка, но претензии пока арбитражем Хабаровского края к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 19 октября 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 937 767 328,44 рубля. В качестве арбитражного управляющего заявлен участник ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Это не первая попытка обанкротить юрлицо. Ранее иск заявителю вернули, так как в РФ действовал мораторий.

Напомним, на Дальнем Востоке банкротом также может стать АО «Восточная верфь», которое подало иск о самобанкротстве. Компания занималась строительством военных кораблей. 2021 год предприятие завершило с крупным убытком.