Лозанна, Швейцария, 19 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Во время чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет работать в удалённом режиме. Об этом 19 октября заявил генеральный директор CAS Матье Риб на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.

Fanny Schertzer Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

«Что касается специальных выездных заседаний CAS, то мы большую часть мероприятий из-за пандемии организовывали дистанционно», — сказал Риб.

Он отметил, что на Олимпийских играх в Токио и Пекине был гибридный формат, при котором часть судей подключилась к процессу удалённо, а часть работала на месте.

Полностью удалённый формат использовался во время чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Такой же предусматривается и для ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.