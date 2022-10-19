Москва, , 11:41 — REGNUM Киевские нацисты являются реальной угрозой для жителей правобережья Днепра в Херсонской области и потому просьба главы администрации региона Владимира Сальдо к властям РФ о помощи в их перемещении в безопасные районы является правильной. Об этом 19 октября рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Рудаков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил эксперт, террористический режим Киева является реальной угрозой для проживающих на правобережье жителей Херсонской области и потому просьба властей региона о помощи им в перемещении этих людей является, по его мнению, правильной.

Также Рудаков напомнил, что боевики ВСУ недавно повредили Антоновский мост, из-за чего затруднены подвоз на правую сторону продуктов, а также водоснабжение и электроснабжение.

При этом он уточнил, что также киевский режим не намерен считаться с мирными жителями, и готовит массированный удар по плотине Каховской ГЭС и по городу Херсон.

Кроме этого, эксперт добавил, что в своём интервью 18 октября новый командующий войсками ВС РФ в зоне спецоперации Сергей Суровикин указал, что стратегия отношении Херсона будет определяться ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, кандидат философских наук Борис Межуев рассказал, что стратегия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации, как накануне рассказал в интервью новый командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, нацелена на сохранение жизней людей.