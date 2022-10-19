Волгоград, 19 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями на имя главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Ейске направил 18 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Андрей Бочаров от имени жителей области и себя лично передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших жителей. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате падения военного самолёта в жилом массиве Ейска погибли 15 человек.