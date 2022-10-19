Москва, 19 октября 2022, 11:39 — REGNUM МВД России готово поддержать любую инициативу, связанную с переселением соотечественников из-за рубежа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев входе заседания Госдумы.

Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
Kremlin.ru

«Как вы считаете, назрела ли необходимость репатриации наших соотечественников и комплексного решения по соотечественникам по типу Германии, Израиля и финансирование этого вопроса?», — спросил министра глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«Готовы поддержать любую инициативу и содействовать ее прохождению и претворению в конечном итоге уже в действующее законодательство», — ответил Колокольцев.

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