Москва, 19 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. МВД России готово поддержать любую инициативу, связанную с переселением соотечественников из-за рубежа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев входе заседания Госдумы.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Как вы считаете, назрела ли необходимость репатриации наших соотечественников и комплексного решения по соотечественникам по типу Германии, Израиля и финансирование этого вопроса?», — спросил министра глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«Готовы поддержать любую инициативу и содействовать ее прохождению и претворению в конечном итоге уже в действующее законодательство», — ответил Колокольцев.