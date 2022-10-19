Курск, 19 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На должность председателя комитета дорожного хозяйства Курска назначен Анатолий Лотков, об этом 19 октября сообщили в администрации города.

Https://www.kurskadmin.ru/ Администрация Курска

До нового назначения Лотков занимал должность директора городского управления капитального строительства.

Отметим, что предшественник Лоткова в должности председателя комитета дорожного хозяйства города Николай Сметанников покинул пост по собственному желанию.