Москва, , 11:37 — REGNUM Совфед одобрил закон об эксперименте по продаже рецептурных лекарств по интернету, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

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Закон предполагает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях, хотя подключиться к эксперименту высказывали желание больше регионов.

Документом предусмотрен трехлетний срок действия его положений с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Одновременно закон устанавливает ряд исключений. Купить онлайн не получится лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

Участниками эксперимента станут уполномоченные федеральные и региональные органы исполнительной власти, медицинские организации и аптеки.

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