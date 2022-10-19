Эр-Рияд, 19 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Совет безопасности Саудовской Аравии обсудил ситуацию в Йемене и процесс примирения между правительством страны и повстанцами-хуситами. Об этом 19 октября сообщает SPA.

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По данным журналистов, в ходе заседания Совета безопасности, которое прошло под руководством короля Салмана бен Абдель-Азиза, было принято решение обратиться в ООН с просьбой признать движение хуситов террористической организацией. Это решение должно существенно повлиять на возможности хуситов по финансированию своей деятельности и созданию филиалов движения по всему миру.

Примечательно, что ранее с аналогичным заявлением выступил постоянный полномочный представитель Саудовской Аравии в ООН Абдель Азиз бин Мухаммад аль-Васель. Он заявил, что хуситы препятствуют мирному процессу в Йемене, своими действиями угрожая жизням граждан страны.