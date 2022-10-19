София, , 11:36 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на одном из крупнейших оборонных предприятий Болгарии — заводе «Арсенал» в городе Казанлык на западе страны. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Взрыв mikegi

По предварительным данным, в одном из заводских цехов сдетонировали боеприпасы. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

На место инцидента выехали бригады пожарных и скорой помощи. Расследованием обстоятельств происшествия занимается следственный комитет минобороны Болгарии.

Напомним, 4 октября нынешнего года в результате взрыва на заводе «Арсенал» погибли три человека.