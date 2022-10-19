* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Американское правительство объявило об аресте бывшего переводчика американских войск в Афганистане по обвинению в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

U.S. Department of Defense Арест

Рафи Мохаммади обвиняется в отправке денег ответственному за вербовку в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, поддержке этой группировки в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и попытке освободить члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрьмы.

По данным журнала Rolling Stone, Мохаммади был нанят в качестве переводчика американскими вооружёнными силами в 2019 году. Позже, в 2022 году, ФБР после изучения сообщений в мессенджерах, постов в соцсети и показаний «информатора» узнало о связи Мохаммади с «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане)

Хотя Рафи Мохаммади работал с американцами в Афганистане с октября 2019 года, ранее он был связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американские агенты заявили, что Мохаммади контактировал с лицом, ответственным за вербовку в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было арестовано Службой национальной безопасности Афганистана в феврале 2019 года.

В заявлении, опубликованном в то время Службой национальной безопасности, сообщалось об аресте Абу Убайдуллы Мутаваккиля, преподавателя университета и имама мечети шейха Мохаммади в пятом районе города Кабула. Мутаваккила обвинили в вербовке молодых образованных людей в Кабульском университете и последующей отправке их в провинцию Нангархар. В 2018 году Рафи Мохаммади, живший в Америке, отправил сумму в 400 долларов Абу Убайдулле.

Мохаммади также был связан с Мубаширом Муслимьяром, другим преподавателем Кабульского университета, который был арестован органами национальной безопасности в июле 2019 года за вербовку студентов для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мохаммади сказал агентам, что пытался освободить Муслимьяра.